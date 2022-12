“Giorgia Meloni vola”. La buona notizia per la premier dopo le polemiche

Come sta andando il governo, agli occhi degli italiani, in questi primi mesi dopo l’insediamento? E quali sono i leader politici che sembrano più autorevoli? Domande alle quali ha cercato di rispondere un sondaggio realizzato da Supermedia per l’Agi, ultima rilevazione prima della fine del 2022. L’istantanea finale dell’anno che va a concludersi ha sottolineato la forza di Giorgia Meloni, che dopo il boom delle elezioni è rimasta stabile nel ruolo di primo partito d’Italia, al di sopra del 30% dei consensi. (Continua a leggere dopo la foto)

Notizie ben diverse, invece, per gli alleati di governo e le opposizioni. A perdere terreno sono infatti sia Forza Italia (-0,5%) e soprattutto il Pd, sceso sotto il 16% (-0,8). Tra le coalizioni, il centrodestra in questo momento vale da solo più della somma di centrosinistra, M5S e Terzo Polo (47,1% contro 46,9%). (Continua a leggere dopo la foto)

Con Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia al 30,6%, nel ruolo di seconda forza si conferma il Movimento Cinque Stelle di Giuseppe Conte (17,2%), che ha da tempo ormai superato il Partito Democratico (fermo al 15,9%) e che resta stabile nei consensi rispetto alle ultime rilevazioni. (Continua a leggere dopo la foto)

Stazionaria anche la Lega all’8,8%, risultato che non può certo far felice un Matteo Salvini messo in discussione da una parte del suo stesso partito.

