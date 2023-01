Giorgia spoilerata, Sanremo a rischio

Ci sono cascati di nuovo. Dopo gli episodi con Morandi (2022) e Fedez (2021), lo spoiler è tornato di moda a Sanremo.

Stavolta è toccato a Giorgia, in gara all’Ariston fra pochissimo giorno col brano “Parole dette male”: ieri il testo della canzone, in corrispondenza della presentazione di Blu1, il nuovo album della talentuosa cantante romana, è stato spoilerato in rete. Il responsabile della diffusione del brano di Giorgia a Sanremo sarebbe Discoteca Laziale, un negozio di musica specializzato nella vendita online, che ha aperto le prenotazioni del nuovo disco svelando anche il suo interno con i testi delle canzoni. Il testo poi è stato rimosso dal sito di Discoteca Laziale, ma il contenuto della canzone di Sanremo è diventato virale in rete.

Giorgia non rischierebbe l’esclusione dal Festivsl, in quanto lo spoiler non è sua responsabilità. Tuttavia ieri sera gli editori Metatron Publishing Srl, Popnova Srl e Doner Music Srls, in rappresentanza degli autori del brano “Parole dette Male” (Alberto Bianco, Francesco Roccati, Massimiliano Dagani, Mario Marco Gianclaudio Fracchiolla), hanno diffuso una nota chiedendo che il testo venga rimosso dalla rete.

“pubblicazione di un’opera inedita protetta, senza aver ottenuto idonea autorizzazione dai titolari dei diritti, viola il diritto d’autore come tutelato dalla legge – scrivono -. La violazione del diritto d’autore è da intendersi come divulgazione dell’opera d’ingegno senza l’autorizzazione dell’autore o dell’editore che lo rappresenta, provocando così un danno economico e morale, anche sotto un profilo reputazionale e di immagine”.

“Auspichiamo – prosegue la nota – che tale diritto venga rispettato da tutti, su qualsiasi supporto fisico o digitale, anche e soprattutto data l’eccezionalità del momento, a tutela dell’artista, invitando chiunque, nel rispetto dei diritti sopra citati, a cessare la diffusione del testo dell’opera e a rimuovere il materiale protetto illecitamente riprodotto e diffuso”.