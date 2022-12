Giorgia squalificata da Sanremo: l’ultima provocazione di Fiorello

La cantante Giorgia squalificata da Sanremo. Se la notizia fosse vera sarebbe davvero brutta. Ma fortunatamente si tratta solo di uno scherzo ideato da Fiorello. Durante l’ultima puntata di Viva Rai2, la trasmissione che conduce tutte le mattine, lo showman ha pensato bene di fare questo brutto tiro ai suoi fan e a quelli di Giorgia. Nessuno era a conoscenza delle intenzioni di Fiorello, se non la diretta interessata e il conduttore della prossima edizione del Festival, Amadeus. Per questo lo scherzo è riuscito benissimo.

Fiorello e Giorgia

“Questo è il brano di Sanremo, ne facciamo sentire solo qualche secondo”. Così dichiara Fiorello dopo aver mostrato alla telecamera la conversazione WhatsApp avuta con la cantante in cui Giorgia gli invia proprio la canzone che porterà in gara, raccomandandosi però calorosamente di non farla ascoltare in diretta. A quel punto si sentono per pochi secondi alcune note del brano.

Passa qualche minuto e in trasmissione arriva la telefonata di Amadeus. “Vi sto guardando come tutte le mattine, però hai fatto un casino. Io e te siamo come fratelli, hai fatto due Sanremo e mezzo con me, tu sai che non puoi spoilerare la canzone”, così il conduttore di Sanremo bacchetta il suo collega e amico con un tono apparentemente molto duro. “Guarda che non si è sentito”, prova a giustificarsi Fiorello.

“Dopo la storia di Fedez io ho cambiato regolamento, dopo un secondo c’è la squalifica del pezzo, sennò poi mi criticano. – replica però Amadeus mettendo in chiaro quale sia il nuovo regolamento di Sanremo che mette nei guai la cantante – Quindi io sono costretto a squalificare Giorgia, ora te la assumi tu la responsabilità di dirglielo. Giorgia è squalificata, non si gioca così”, conclude poi la sua telefonata.

Trascorrono altri interminabili minuti, mentre tra il pubblico di Viva Rai2 e tra i fan di Giorgia si diffonde il panico. Tra i numerosi messaggi che Fiorello riceve in quegli istanti c’è anche quello di sua moglie che gli chiede conto di cosa abbia combinato. Insomma, pare proprio che sia tutto vero e che Giorgia debba davvero rinunciare alla possibilità di vincere nuovamente il Festival di Sanremo. A quel punto però è lo stesso Fiorello a smascherare il suo scherzo, aggiungendo che solo Giorgia e Amadeus sono stati suoi complici, mentre tutti gli altri suoi collaboratori, compresi Casciari e Biggio, erano all’oscuro di tutto. Insomma, tutto è bene quel che finisce bene.

Potrebbe interessarti anche: Fiorello difende Cristina D’Avena: “Ho fatto cantare tutti i comunisti”