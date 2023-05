Giorgia svela: “Ho paura solo della mamma” People

In occasione della festa della mamma, la premier Giorgia Meloni ha dedicato un post sui social alla madre, Anna Paratore, con cui ha un legame profondo. Nel messaggio, la leader di Fratelli d’Italia ringrazia la madre per aver sempre creduto in lei e di averle permesso di ripagare i suoi sacrifici e il suo amore. Inoltre, Meloni ha inviato gli auguri a tutte le mamme definendole il centro del mondo. Anna Paratore ha 70 anni e ha avuto una carriera da scrittrice negli anni ’80 e ’90, utilizzando lo pseudonimo di Josie Bell. In passato, Meloni ha citato la madre in occasione delle polemiche sollevate da un post di Fratelli d’Italia sulla lotta alle “devianze”, in cui era stata inclusa anche l’obesità. In quel post, Meloni ha rivelato che la madre soffre di obesità a causa di una depressione causata dalla mancanza di lavoro mentre cresceva da sola due figlie. In un’intervista a Verissimo su Canale 5, la leader di FdI ha descritto la madre come una persona che ha incontrato molte difficoltà nella vita ma che è stata la sua guida. Meloni ha anche ammesso di temere il giudizio della madre e di aver bisogno di parlare al telefono con lei per sfogarsi e chiacchierare. Secondo la premier, non c’è nulla di lei che la madre non conosca.

In generale, la relazione tra Giorgia Meloni e Anna Paratore sembra essere molto forte e profonda, caratterizzata da un legame materno-filiale speciale e dal sostegno reciproco.

