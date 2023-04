Giovanni Allevi, buona notizia. Un lungo post per raccontare le novità sulla malattia

Giovanni Allevi, il noto musicista e compositore, ha festeggiato con i suoi follower una bella notizia che ha appena ricevuto nonostante si trovi ancora in ospedale. Attraverso un lungo post sui social, Allevi ha condiviso una foto in cui appare sorridente nonostante la sua permanenza sul letto d’ospedale. Il musicista aveva ricevuto una diagnosi di mieloma a giugno 2022 e ha continuato a tenere aggiornati i suoi fan sulle sue condizioni di salute durante la sua lotta contro la malattia.



In occasione della vicina Pasqua, un giorno di rinascita che coincide anche con il suo compleanno (nato il 9 aprile 1969), Allevi ha voluto condividere con gioia la buona notizia che, secondo gli ultimi esami, sta andando bene. Nel suo post sui social, ha ringraziato tutto il personale medico e infermieristico dell’Istituto dei Tumori di Milano che lo sta accompagnando in questo difficile percorso. Ha anche voluto abbracciare tutti i pazienti che stanno lottando come lui e coloro che iniziano ora un percorso terapeutico, sottolineando i progressi della ricerca medica nel campo del cancro. Ha espresso gratitudine anche alla sua famiglia e a tutti coloro che lo hanno sostenuto con affetto sui social.



Nonostante la malattia, la passione di Allevi per la musica è sempre al primo posto. In un post recente, ha condiviso che, nonostante i tremori alle mani causati dai farmaci, continuerà a comporre musica nella sua mente, trasformando in note tutte le emozioni che sta vivendo.

Una diagnosi tragica

La diagnosi di mieloma multiplo è stata ricevuta da Giovanni Allevi a giugno 2022. Da allora, il compositore ha condiviso apertamente con i suoi follower la sua esperienza, condividendo sia le speranze che i dolori legati alla malattia. Durante questi mesi, Allevi è stato costantemente supportato dai suoi fan, che lo hanno sostenuto con affetto e gli hanno dato la forza di andare avanti nella sua battaglia contro il tumore.



Nonostante le difficoltà incontrate, Giovanni Allevi ha dimostrato grande coraggio e determinazione nel suo percorso di guarigione. La sua musica e il suo impegno nel condividere la sua esperienza con gli altri sono state fonte di ispirazione per molti. Ora, con la notizia positiva ricevuta, Allevi guarda avanti con fiducia, proiettandosi verso un futuro di nuove composizioni musicali e con una visione diversa del mondo.