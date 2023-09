Un’immagine toccante e parole che commuovono: così Giovanni Allevi si è presentato ai suoi follower su Instagram. Il noto musicista, da tempo impegnato nella sua personale battaglia contro il mieloma, ha condiviso un altro intenso capitolo della sua lotta.



«Adesso sono come un reduce, tormentato dalle ferite e dagli incubi, ma un passo alla volta, eroicamente, sto uscendo dall’inferno». Così esordisce Allevi nel suo post, mostrandosi in una foto in cui sta affrontando un momento di riabilitazione.



Il suo viaggio nel mondo della malattia è iniziato nel giugno del 2022, quando ha deciso di rendere pubblica la diagnosi e di condividere con il suo pubblico i vari stadi delle cure e della riabilitazione. Una scelta coraggiosa, quella di mostrarsi nelle sue fragilità e di condividere il suo percorso di guarigione, che ha permesso ai suoi fan di accompagnarlo, di sostenerlo, di inviare messaggi di speranza e di vicinanza.



E tra le tante parole scritte, quelle che forse colpiscono di più sono quelle dedicate all’umanità: «La mia condizione mi conferma che esiste un mondo, fatto di umanità, gentilezza, autenticità e coraggio».



Il post, come era prevedibile, ha ricevuto un’ampia risposta da parte della comunità online: decine di migliaia di like e un’infinità di commenti in cui i fan esprimono il loro affetto, il loro sostegno e la loro ammirazione per il coraggio dimostrato dal musicista.



Allevi, nonostante la malattia, continua a essere una fonte di ispirazione per molti, non solo per la sua musica, ma anche per la sua determinazione e per la sua capacità di mostrarsi autentico, anche nei momenti più difficili.