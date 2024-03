Il concerto di Giovanni Allevi, una delle tappe più attese del suo Piano Solo Tour, previsto inizialmente per il 15 marzo al Teatro Orfeo di Taranto, è stato posticipato al 30 aprile. La decisione è stata presa a seguito di problemi di salute riscontrati dall’artista, come comunicato dagli organizzatori dell’evento. Questo imprevisto costringe i fan e gli appassionati di musica a rivedere i propri programmi, in attesa di poter assistere alla performance del noto pianista e compositore.

La nota ufficiale rilasciata dagli organizzatori non prevede la possibilità di rimborsi per coloro che avevano già acquistato i biglietti per la data originaria. Tuttavia, è stato specificato che i biglietti già acquistati rimarranno validi per la nuova data fissata a fine aprile. Questa scelta mira a facilitare la partecipazione al concerto per tutti coloro che desiderano assistere all’esibizione di Allevi, nonostante il rinvio.

La tournée di Giovanni Allevi, che spazia attraverso diverse città italiane, promette di essere un viaggio emozionante nella musica pianistica. Dopo il rinvio della data di Taranto, il tour proseguirà come previsto, con le prossime tappe che includono città come Ravenna il 28 marzo, Varese il 12 aprile, Trento il 14 aprile, Milano con due date il 27 aprile e il 13 maggio, per poi concludersi in autunno con Ferrara il 1 ottobre e Bari il 2 ottobre. Al momento, non sono state annunciate modifiche per le restanti date del tour, lasciando presagire che gli appuntamenti rimarranno confermati come da programma.

L’imprevisto rinvio del concerto di Taranto rappresenta un momento di pausa forzata nell’intenso calendario di esibizioni di Allevi, ma allo stesso tempo offre ai fan un’ulteriore occasione di attesa e preparazione per un evento che promette di essere memorabile. La musica di Giovanni Allevi, infatti, è capace di toccare le corde più profonde dell’animo umano, regalando emozioni uniche e indimenticabili a chi ha la fortuna di ascoltarla dal vivo.