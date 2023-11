Giuseppe Cruciani torna sulla vicenda dell’omicidio di Giulia Cecchettin da parte del suo ex Filippo Turetta, dopo la durissima polemica contro la sorella Elena. Il conduttore del programma radiofonico di Radio24, La Zanzara, non ci pensa proprio a modificare e ammorbidire il suo giudizio. Intervistato da Hoara Borselli su Libero, Cruciani ribadisce le sue critiche a Elena e anche il fatto di non sentirsi per nulla colpevole per quanto accaduto a Giulia.

Cruciani non cambia idea su Giulia Cecchettin e attacca ancora Elena

“Io non mi sento colpevole. – ribadisce Giuseppe Cruciani parlando della morte di Giulia Cecchettin. – È incredibilmente iniziato il processo al maschio omicida, stupratore, violento. Che racchiude tutti i mali della società. È una gigantesca bufala e un’offesa alla vittima. Perché in questo modo si sposta l’attenzione dall’unico colpevole, che è Filippo Turetta. La si sposta verso un genere reo di non essere stato rieducato. Una specie di depotenziamento della responsabilità del singolo, figlio della “cultura patriarcale. Ma quale? Finiamola di dire caz****”, alza i toni il giornalista.

Secondo Cruciani il fenomeno culturale definito come patriarcato “esiste, ma in quei Paesi islamici, africani, dove l’uomo esercita nei confronti della donna una superiorità evidente e i cui gesti e le violenze vengono giustificati dalla religione. Ma non è il caso di Paesi occidentali come il nostro. La donna è iper protetta. Io avrei scritto ‘Giulia ti chiedo scusa se questo signore uscirà dal carcere dopo 20 anni’. Perché noi dobbiamo assicurare agli assassini un carcere a vita, senza permessi premio o uscite perché grassi o fumatori dopo aver ammazzato con 35 coltellate una ragazza”.

“Ho trovato assurde le parole di Elena Cecchettin sulla ‘violenza di Stato’. – insiste ancora Cruciani – Nel rispetto della tragedia le reputo parole senza senso, che derivano da un mondo immaginario che non esiste. Non ho insultato lei. La sua polemica con Salvini per un post l’ho trovata una cosa senza alcun senso logico. Alla sua frase che tutti gli uomini devono sentirsi colpevoli per la tragedia della sorella, ho risposto così: Io non mi sento colpevole”, conclude.