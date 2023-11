Filippo Turetta ha aggredito Giulia Cecchettin, per poi caricarne il corpo esanime nell’auto. A chiarire le dinamiche della vicenda dei due fidanzati scomparsi da sabato, sono le immagini registrate dalla telecamera di sorveglianza di un negozio.

Nel video si vede Filippo colpirla a mani nude e poi costringerla a entrare in auto sanguinante.

Le urla e le botte, Filippo ha caricato il corpo esame di Giulia sull’auto

Le immagini che scorrono nel video in cui Filippo aggredisce Giulia sono agghiaccianti: la giovane tenta in tutti i modi di sottrarsi alla violenza inumana dell’ex fidanzato. Filippo, scrivono gli inquirenti nelle carte giudiziarie visionate dall’Adnkronos, “poneva in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco a cagionare la morte colpendola nuovamente al fine di evitare che la stessa fuggisse”.

Giulia a terra grida disperata: “mi fai male” invocando aiuto, Filippo viene ripreso mentre si sposta insieme alla ex in un’altra area con la propria auto, dalla quale la 22enne fugge. Lui la rincorre, la colpisce alle spalle e da quanto emerge dalle carte: “producendole, quale conseguenza della propria azione ulteriori ferite e ulteriori copiosi sanguinamenti, che determinavano che la parte offesa rimanesse a terra apparentemente esanime mentre il Turetta caricava il suo corpo nella propria auto, allontanandosi dal luogo dei fatti e rendendosi immediatamente irreperibile”.

Filippo è indagato per omicidio colposo

Filippo è entrato nel registro degli indagati al sesto giorno della sparizione dell’ex coppia, seguito dalla preoccupante scoperta di macchie di sangue e capelli rinvenuti nel luogo dell’aggressione. Nel frattempo si attendono i risultati delle analisi del DNA, confrontato con i campioni prelevati da Elena, sorella di Giulia, e dallo spazzolino da denti di Filippo.

Le amiche di Giulia: “Filippo era opprimente”

Ad avvalorare questa tesi, ha parlato una delle più care amiche di Giulia, che ha calcato la mano sulla gelosia e possessività di Filippo. “Giulia e Filippo si erano lasciati ancora ad agosto ma erano rimasti in buoni rapporti, uscivano insieme con il gruppo dell’università. Lui non aveva accettato la rottura, sperava sempre in un ritorno, ma per Giulia erano solo amici. Nell’ultimo periodo Filippo aveva iniziato a essere un po’ più opprimente, era geloso delle amiche dell’università e Giulia aveva manifestato tra noi questa cosa anche se continuavano a vedersi come amici oltre alle uscite di gruppo. Le diceva di stare male perché ovviamente era lui a essere stato lasciato. Se Giulia avesse avuto paura di qualcosa non ci sarebbe mai uscita“.

Un triste presagio dell’epilogo di una storia, che purtroppo, non si chiuderà con un lieto fine.

