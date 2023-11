In tarda mattina è stato ritrovato il corpo di Giulia Cecchettin, la giovane scomparsa da sabato assieme al fidanzato Filippo Turetta. Il suo cadavere è stato ritrovato nelle vicinanze del lago di Barcis, in provincia di Pordenone.

Filippo risulta ancora irrintracciabile e il procuratore capo di Venezia, Bruno Cherchi, al Tg1 l’ha invitato a costituirsi. ”Ancora non abbiamo elementi certi sulla dinamica. La ricostruzione che potrebbe fare il ragazzo sarebbe molto importante, anche per lui. L’invito che gli rivolgo è quello di non continuare in questa fuga verso l’Austria, si costituisca”.

I messaggi social dei fratelli

Non appena giunta la notizia della morta della 22enne, il fratello e la sorella di Giulia, l’hanno voluta ricordare sui social. “Rest in power, i love you“, scrive Elena, condividendo uno scatto in bianco e nero dove le due sorridono insieme, davanti allo specchio del bagno.

Il secondo post è del fratello Davide, che l’ha omaggiata con una foto scattata nella semplicità di casa loro mentre Giulia abbraccia un peluche. “I love u, susumina”, ha scritto il ragazzo.

Moltissimi i commenti in merito alla vicenda sotto i due post. La maggioranza degli utenti invoca giustizia per la tragica fine di Giulia, tanti invece, si lasciano andare a un dolce ricordo della giovane, riconosciuta da tutti come una persona buona e solare.

La sorella di Giulia: “È stato il vostro bravo ragazzo”

La rabbia di Elena, trapela dalle storie postate su Instagram. La giovane ha scritto: “È stato il vostro bravo ragazzo” in riferimento alla famiglia di Filippo che, sin dall’inizio della vicenda ha difeso il giovane e l’ha scusato per il suo comportamento inumano.

