Giulia, papà Gino pubblica la chat con la figlia prima della morte: “Ti voglio bene…”

Gino Cecchettin, padre di Giulia

Gino Cecchettin, papà di Giulia, ha voluto condividere sul web l’ultimo messaggio scambiato su WhatsApp con la figlia, uccisa a 22 anni dal suo ex, Filippo Turetta, arrestato in Germania e in attesa dell’estradizione. Papà Gino pubblica il messaggio subito dopo la fiaccolata silenziosa di Vigonovo, in provincia di Venezia, dove centinaia di persone hanno partecipato per omaggiare Giulia. Con lui alla testa del corteo anche la figlia Elena, 24 anni.

L’ultimo messaggio tra Giulia Cecchettin e il papà Gino

L’ultimo messaggio di Giulia al papà Gino

Ecco l’ultimo messaggio di Giulia Cecchettin al papà Gino, da lui condiviso sui social. “Spero di non averti svegliato, sono andata a prendere l’autobus per fare colazione con i miei amici. Ti voglio bene”, scrive Giulia. E il padre le risponde: “Grazie amore, anche io, tanto”. Uno scambio che trasmette tutto l’affetto tra padre e figlia. Incontenibile il dolore e le reazioni di vicinanza e affetto per il signor Gino. “Il papà di tutti noi”, un uomo che sin dall’inizio della storia per la quale si sperava in un finale diverso ha mostrato grande dignità e contegno.