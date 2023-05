Giuseppe Conte aggredito da un novax

Il capo del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, è stato oggetto di un’aggressione da parte di un individuo che non sostiene la vaccinazione a Massa. Durante un evento elettorale, Conte stava stringendo le mani della folla presente quando il No Vax ha simulato di voler stringere la sua mano prima di colpirlo in faccia e iniziare a protestare contro le misure di contenimento e protezione messe in atto durante la pandemia. Il colpevole è stato successivamente allontanato dalla polizia.



Secondo una nota rilasciata dal Movimento 5 Stelle, Conte ha commentato l’incidente affermando che, sebbene il dissenso sia legittimo, le manifestazioni violente sono inaccettabili in un contesto democratico. Ha anche sottolineato che, durante la pandemia, il governo ha dovuto prendere decisioni difficili a beneficio del paese, non sempre gradite da tutti. Conte ha affermato che l’aggressione dimostra come le persone irresponsabili possano portare a conseguenze negative per l’intera comunità.