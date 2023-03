Giuseppe Conte indagato a Bergamo insieme a Roberto Speranza e ad altri pezzi grossi del Cts per i presunti errori nella gestione dell’emergenza legata allo scoppio della pandemia di Covid nel 2020. In molti puntano il dito contro l’ex premier e il suo governo che non avrebbe dichiarato per tempo la zona rossa nei Comuni di Alzano e Nembro, ritenuti il primo focolaio del virus. Stavolta però ad andare controcorrente è chi meno te l’aspetti. Si tratta del giornalista Giuliano Ferrara che, con un articolo pubblicato sul Foglio, difende a spada tratta Conte e ne chiede persino la nomina a senatore a vita.

La proposta di Ferrara: “Conte senatore a vita”

“Ma questo avvocato Conte è stato veramente un gran figo. – premette Giuliano Ferrara nel suo editoriale in cui chiede che il leader del M5S sia nominato senatore a vita – Più leggiamo le chat da cui si evince che virologi, politici, funzionari, accademici, zanzarologi, amministratori sanitari a vario titolo a fine febbraio del 2020 non ci stavano a capire un tubo, perché il Corona era una vera emergenza, è stato agli inizi un vero mistero ambulante, più si rivaluta il fatto certo che il presidente del Consiglio chiuse l’Italia per decreto la notte del 7 marzo del 2020. Oggi dovrebbe essere festa nazionale”, ci mette il carico il giornalista.

“In tanti si fecero un sacco di scrupoli. – prosegue Giuliano Ferrara – Poi hanno capito, anche in base al nostro esempio. E hanno chiesto ai cittadini investiti da una crisi pandemica lo stesso atto di sottomissione alla dea della Necessità che lo stato italiano aveva primo al mondo rilevato come necessario, urgente, a decorrenza immediata dall’alba dell’8 marzo”. Secondo Ferrara, il premier britannico Boris Johnson, “esitò tanto, pensando al gregge e alla sua immunità, da ritardare di un paio di settimane o più le chiusure, per poi ammalarsi e rischiare la ghirba fino al riscatto dei party di Downing Street, al numero 10, che gli sono costati un pezzo di carriera”.

La proposta di Giuliano Ferrara su Conte

“L’inchiesta giudiziaria di quei presuntuosi storiografi, gli Erodoti in toga della bergamasca ora chiede il processo e la condanna di Giuseppi e del suo alfiere triste, lo Speranza con la faccia della Dolorosa Consapevolezza. Da quando in qua si processano i miracoli?”, Ferrara attacca così i magistrati di Bergamo che vogliono processare Conte. “Non stupitevi se un raffinatissimo intellettuale come me loda di tanto in tanto il professionista dalla voce chioccia, lo stupor peninsulae che ci ha chiusi in casa al momento giusto e per il nostro bene, gratuitamente non direi, ma tant’è. Processarlo? Mi stupisco che non lo abbiano ancora fatto senatore a vita”, conclude lanciando la sua provocatoria proposta.

