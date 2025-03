Il sondaggio che sorprende tutti. Ecco cosa interessa di più agli italiani

Nelle ultime settimane, l’attenzione degli italiani è rivolta soprattutto alla salute di Papa Francesco. Una ricerca dell’Osservatorio Opinion Leader 4 Future, sostenuta da Credem e Almed (Alta Scuola in media, comunicazione e spettacolo dell’Università Cattolica), rivela che il 30% dei partecipanti accosta il benessere del Pontefice a un argomento di primaria importanza.

Politica europea e inflazione: un focus secondario

Oltre alla salute del Papa, i cittadini italiani dedicano attenzione alla politica dell’Unione Europea e alla questione dell’inflazione, entrambe riscontrando l’interesse del 19% degli intervistati. Questo sondaggio, che ha visto la partecipazione di 5.000 persone tra il 3 e il 7 marzo, evidenzia comunque una crescente consapevolezza per le dinamiche economiche e geopolitiche.

La politica dell’Unione Europea interessa maggiormente gli uomini (22% rispetto al 16% delle donne), mentre i giovani (sotto i 44 anni) sono particolarmente preoccupati dall’aumento del costo della vita, un problema che pesa meno sugli ultrasessantenni.

Ucraina, USA e Medio Oriente: conflitti che perdono rilevanza

In ambito internazionale, la guerra in Ucraina registra l’interesse del 17% degli italiani, un incremento sensibile rispetto al 12% dei dati di marzo 2024. In contrasto, l’interesse per le politiche americane (8%) e per il Medio Oriente (5%) risulta attualmente meno sentito.

I dettagli completi dello studio verranno presentati domani, il 19 marzo, durante una lezione aperta intitolata Troppa informazione, poca consapevolezza. L’appuntamento è fissato per le 15 presso l’Aula Bontadini dell’Università Cattolica di Milano.