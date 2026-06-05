“Glielo hanno comunicato subito”. Gianluigi Nuzzi, la notizia poco prima della messa in onda dell’intervista di Marco Poggi

La trasmissione Quarto Grado, condotta da Gianluigi Nuzzi su Rete 4, continua a rappresentare un punto di riferimento nel panorama televisivo italiano per l’approfondimento della cronaca nera. Nonostante la puntata andata in onda di giovedì, giorno non consueto per il programma, gli ascolti hanno confermato un forte interesse da parte del pubblico, consolidando la posizione del format nel settore delle inchieste giudiziarie.

I dati Auditel, riportati dal portale Tv DavideMaggio.it, indicano una media di 1 milione e 365 mila spettatori per la puntata, con uno share dell’11,50%. Questo risultato ha quasi equiparato l’audience di Canale 5, che nello stesso orario ha trasmesso la nuova fiction Montmartre, raggiungendo l’11,10% di share con 1 milione e 618 mila telespettatori.

La fiction di Canale 5, con un debutto sotto le aspettative, ha consentito a Rai 1 di aggiudicarsi la serata con il film tv Diversi come due gocce d’acqua, parte del ciclo Purché finisca bene, interpretato da Alessio Lapice. Il programma ha ottenuto 2 milioni e 377 mila spettatori e uno share del 15,28%, risultato che pur essendo inferiore alla media di rete è stato sufficiente per prevalere in una serata caratterizzata da un palinsesto frammentato.

La serata ha visto inoltre l’assenza del programma Ore 14 Sera di Milo Infante su Rai 2, sostituito dalla diretta della Diamond League, seguita da 1 milione e 38 mila spettatori con uno share del 5,70%. Buoni risultati sono stati registrati anche da Enrico Papi con Sarabanda Celebrity, che ha intrattenuto 981 mila telespettatori ottenendo il 7,20% di share, in crescita rispetto alla settimana precedente.

Infine, su La7, il programma Piazzapulita condotto da Corrado Formigli ha raggiunto il 7,38% di share con 949 mila spettatori, mentre Rai 3 ha registrato una performance più modesta con il documentario Nevergreen: Perfette sconosciute, fermo al 2,50% di share e 459 mila telespettatori.