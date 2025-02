“Governo di banditi!”. Attacco senza precedenti alla Meloni nello studio di Fazio

Durante una recente apparizione a “Che Tempo Che Fa”, il talk show trasmesso sul Nove e condotto da Fabio Fazio, lo scrittore napoletano Roberto Saviano ha colto l’occasione per esprimere critiche incisive nei confronti del governo guidato da Giorgia Meloni. Saviano ha dichiarato: “Questo Governo fa così con chiunque si opponga. Mi mettono paura. Mettono paura. Si comportano da banditi”, evidenziando il suo timore per l’atteggiamento dell’esecutivo verso le voci dissenzienti.

Nel corso dell’intervista, Saviano ha riflettuto sul suo percorso personale e professionale, condividendo le difficoltà affrontate a causa delle sue scelte. Ha affermato: “Mi piacerebbe non vedere il percorso di vita come una gara. Ma se dobbiamo vederlo come un palio raggiunto, ho perso.” Queste parole rivelano una profonda introspezione riguardo ai sacrifici compiuti e alle conseguenze sulla sua vita privata e su quella delle persone a lui vicine.

Proseguendo nella sua analisi, lo scrittore ha espresso dubbi sul valore dei sacrifici fatti: “Valeva la pena giocarsi tanti anni della propria vita? Qualcuno risponderebbe sì. Io mi trovo a dire che è stato un po’ un lasciarsi massacrare.” Questa ammissione sottolinea il peso delle scelte che lo hanno portato a esporsi pubblicamente contro la criminalità organizzata e le ingiustizie sociali.

"Questo Governo fa così con chiunque si opponga. Mi mettono paura. Mettono paura. Si comportano da banditi."@robertosaviano a #CTCF pic.twitter.com/yD0aUZdug3 — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) February 23, 2025

Nonostante le difficoltà, Saviano ha concluso con una nota di resilienza e ottimismo: “Quindi la risposta: se deve essere una gara, quella gara l’ho perduta. Se non è una gara e la mia vita è un’avventura. Insomma è stata, anzi è una bella avventura.” Con queste parole, l’autore di “Gomorra” riconosce la complessità del suo cammino, ma celebra anche l’intensità e il significato della sua esperienza di vita.