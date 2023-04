Graham Nash e il lutto per la morte di David Crosby: ecco di cosa è morto

Il mondo della musica è ancora in lutto per la scomparsa di David Crosby, leggenda del rock statunitense, avvenuta il 19 gennaio all’età di 81 anni. Il cantautore e compositore Graham Nash, amico e compagno di band di Crosby, sta ancora elaborando il dolore per questa perdita. Secondo quanto dichiarato dalla famiglia di Crosby, la morte è avvenuta a seguito di una lunga malattia, anche se non sono stati forniti dettagli specifici sulla causa del decesso.



Tuttavia, durante una recente intervista al podcast “Kyle Meredith With”, Nash ha rivelato che Crosby aveva contratto per la seconda volta il Covid prima di morire. Nash ha raccontato che Crosby stava facendo le prove per uno spettacolo a Los Angeles con una band, ma dopo tre giorni di prove si sentiva un po’ male. Aveva già avuto il Covid in passato ed era risultato positivo al virus nuovamente. Crosby aveva deciso di riposarsi e fare un pisolino, ma non si è più svegliato. Nash ha descritto la morte di Crosby come avvenuta nel suo letto, definendola “fantastica”.



Nash ha anche parlato della perdita dell’amico, descrivendola come uno shock simile a un terremoto, che lo ha lasciato paralizzato. Solo col tempo ha realizzato di essere sopravvissuto, anche se le emozioni continuano a salire e scendere mentre la vita va avanti. Nonostante le divergenze passate, Nash ha rivelato che lui e Crosby avevano avuto un riavvicinamento negli ultimi tempi e ne era molto contento.



Parlando dell’amico e ex compagno di band, Nash ha concluso con affetto: “David ha avuto una bella vita e ha creato musica incredibile! Era un narratore fantastico, lo amavo teneramente e guardando indietro alle cose che ci separavano, erano solo sciocchezze. La musica è e rimarrà la parte più importante del nostro rapporto”.



La morte di David Crosby ha lasciato un vuoto nel mondo della musica e nel cuore di coloro che lo hanno conosciuto e ammirato. La sua eredità musicale rimarrà indelebile, e il ricordo del suo talento e della sua amicizia continuerà a vivere attraverso le parole e le note dei suoi brani, che hanno toccato milioni di persone in tutto il mondo.