Gran Sasso, tragedia della montagna

Si conclude tragicamente l’avventura di due alpinisti sul Corno Piccolo, nel massiccio del Gran Sasso. I due, che stavano scalando in cordata, hanno perso la vita in seguito a un incidente che li ha visti precipitare lungo una parete della montagna​.



L’incidente è avvenuto sulla parete nord del Corno Piccolo, nel canale Sivitilli, sopra ai Prati di Tivo, in provincia di Teramo. Un’allarme è stato lanciato da altri due alpinisti impegnati su un’altra via, segnalando così l’incidente alle autorità​.



Le squadre di soccorso sono prontamente intervenute sulla scena, avvalendosi del supporto di un’eliambulanza del servizio sanitario abruzzese, decollata da Pescara con a bordo un tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino. Le squadre di terra delle stazioni del Soccorso Alpino di Teramo e L’Aquila hanno collaborato nell’operazione di soccorso​.



Attualmente, i soccorritori stanno lavorando per recuperare i corpi dei due alpinisti per trasportarli al campo base di Prati di Tivo, situato sul versante teramano della montagna​.



Questo tragico incidente mette in luce i pericoli che gli alpinisti possono incontrare durante la loro attività. Il Corno Piccolo, pur essendo una meta molto ambita per gli appassionati di alpinismo, presenta delle difficoltà non trascurabili, che richiedono un’adeguata preparazione e un’attenta valutazione delle condizioni meteo.



Le indagini sull’incidente sono ancora in corso per capire meglio le dinamiche che hanno portato alla tragica caduta dei due alpinisti. I loro nomi non sono stati ancora resi noti.



Mentre la comunità alpinistica locale e nazionale si stringe attorno alle famiglie delle vittime, si rinnova l’appello alla prudenza e al rispetto delle norme di sicurezza in montagna, per prevenire altri incidenti di questo tipo.