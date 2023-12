Da perfetta sconosciuta a protagonista del Grande Fratello edizione 2023. I riflettori suono puntati su di lei per via del triangolo amoroso più discusso della tv e, adesso, anche per un’altra ragione. La concorrente del Gf ha infatti confidato di avere un ritardo. Ad annunciarlo è lei stessa, Perla Vatiero, parlando con le sue colleghe: “Io lo sto aspettando da una settimana“. Chiaramente tutti i presenti hanno chiesto alla giovane se avesse avuto rapporti non protetti in questi ultimi mesi e la ragazza ha detto con certezza di non essere incinta: “No va beh, nulla“, facendo intendere di non ‘battere ‘chiodo’ da “due mesi con nessuno“. A quel punto è arrivato il commento malizioso di Letizia Petris che ha detto all’amica: “Eh sono due mesi! Guarda che un bambino ci mette nove mesi, eh”. (Continua a leggere dopo la foto)

A questo punto la concorrente col il ritardo mestruale dice: “No, è impossibile, tranquilla“. Parliamo di Perla Vatiero, è lei che ha ammesso a Greta e Letizia di avere diversi giorni di ritardo sul ciclo.

Proprio la Rossetti, parlando di questo argomento, ha detto alle altre di avere i crampi a causa delle mestruazioni, la Petris le ha risposto: “Deve arrivare anche a noi il ciclo“, mentre la Vatiero ha specificato appunto: “Io lo sto aspettando da una settimana“.