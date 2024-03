Durante la giornata di ieri, venerdì 8 marzo 2024, una nuova lite è scoppiata nella casa del Grande Fratello, questa volta tra Perla e Letizia. Perla era una furia. Prima si è sfogata con Greta, spiegando le sue ragioni. Poi Letizia che ha sentito le sue parole, si è avvicinata e sono scoppiate le scintille. Cos’è successo? (Continua dopo le foto)

L’amicizia tra Perla e Letizia

Quando Perla è entrata nella casa del Grande Fratello ha trovato subito un’amica in Letizia. Le due stavano sempre insieme e c’erano l’una per l’altra nel momento del bisogno ma anche per condividere momenti di serenità. Le due nelle scorse settimane hanno discusso perché la Letizia ha visto Perla e Greta a chiacchierare nello stesso letto. Semplice gelosia, una situazione che si è risolta in fretta. Ora Perla in effetti passa molto tempo con Greta, Sergio e Alessio e forse Letizia si sente un po’ messa da parte. Cos’è successo ieri? (Continua dopo le foto)

“Grande Fratello”, lite tra Perla e Letizia: cos’è successo

Anche questa volta, il motivo alla base della litigata è la gelosia. Letizia, in particolare, è andata su tutte le furie quando ha scoperto che Perla per la ‘Radio Grande Fratello’ ha scelto Beatrice Luzzi e Greta Rossetti e non lei. Dapprima Perla si è sfogata con Greta. “Io le dimostro tante cose. Che poi in una giornata fatta di 48 ore, faccio delle cose con altre ci sta. Queste sono piccolezze, ma io la vicinanza la dimostro con cose importanti, come quando alzo la carta per mandare lei in finale. Lì si vede un’amicizia. Mi dice in continuazione che lei pensa di più a me di quanto io pensi a lei. Poi però su tante cose io non me la posso prendere se la sua priorità è un’altra persona come Paolo, perché capisco, comprendo ed è giusto, ma mo basta! Ripete ‘lei è la mia priorità e forse io non lo sono per lei’. Mo basta davvero“, le parole della ragazza. Letizia ha sentito l’ultima parte del discorso ed è corsa a replicare. (Continua dopo le foto)

La replica di Letizia

La Petris ha origliato lo sfogo della Vatiero e l’ha raggiunta alla porta del wc: “Che motivo avevi di chiamare Bea e Greta e non me? Tu vuoi fare la dinamica adesso. Ho sentito che hai detto a Greta ‘mo basta’. Tu sei la mia priorità assoluta e io per te no! In questi mesi hai avuto delle accortezze che per me non hai avuto ed è palese. Ma va bene così, io per te le ho sempre avute. Per Greta fai delle carinerie che per me non fai. Siamo sempre io, te e Greta e per la radio hai scelto lei e Beatrice”, ha domandato Letizia, offesa per essere stata esclusa. Perla quindi le ha spiegato che Letizia non può essere la sua priorità 24 ore su 24 e che comunque in più occasioni le ha dimostrato di essere sua amica. “Ma poi basta dire che io sono la tua priorità assoluta, tu giustamente spesso metti davanti a tutti il tuo ragazzo e io lo comprendo e lo trovo giusto, ma non dire cose false“, ha concluso.