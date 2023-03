Grande Fratello VIP, salta la puntata

Pier Silvio Berlusconi

Il Grande Fratello Vip non andrà in onda oggi, 3 marzo, come previsto su La5. La decisione è stata presa a seguito di una “sfuriata” di Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, che ha visto la puntata andata in onda giovedì 2 marzo. Secondo quanto riportato da Il Fatto Quotidiano, il clima negli uffici dell’azienda è molto teso a causa dell’eccesso di volgarità presente nella puntata. “Troppe parolacce, un eccesso di volgarità e i toni accesi delle discussioni“, scrive il quotidiano. Inoltre, l’ad avrebbe fatto diversi richiami alla produzione nelle scorse settimane. A suo avviso, tutto ciò è una mancanza di rispetto nei confronti del pubblico.

Troppa volgarità in onda

Il Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini, va in onda su Canale 5 il lunedì e il giovedì in prima serata, mentre La5 trasmette le puntate ogni martedì e venerdì alle 21.10. Non è la prima volta che il reality show viene al centro delle polemiche per via del contenuto considerato eccessivamente volgare. Tuttavia, la decisione di non trasmettere la replica di oggi sembra essere stata presa con fermezza dall’amministratore delegato di Mediaset, che ha ritenuto che la puntata non rispettasse i canoni di qualità a cui l’azienda è abituata.



Il Grande Fratello Vip è un reality show che ha riscosso un grande successo di pubblico fin dalla sua prima edizione nel 2016. Il programma mette alla prova la resistenza psicologica e fisica dei concorrenti, che vengono costantemente monitorati dalle telecamere. La convivenza forzata, le discussioni e le dinamiche sociali sono il fulcro del programma, che ogni settimana vede l’eliminazione di un concorrente. Tuttavia, il programma è stato spesso criticato per il contenuto eccessivamente volgare e la scarsa qualità delle discussioni. La decisione di non trasmettere la replica di oggi sembra essere un segnale forte da parte dell’amministratore delegato di Mediaset, che punta a mantenere standard minimi di qualità .