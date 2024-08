Un grave incidente frontale ha sconvolto la mattinata nella galleria sud di Siniscola, in provincia di Nuoro, coinvolgendo una Fiat Panda e una Toyota Aygo. L’incidente è avvenuto sulla statale 131 Dcn, all’altezza del chilometro 96.400, su un tratto dove, a causa di lavori in corso, il traffico scorre in entrambe le direzioni. L’impatto, di notevole violenza, ha coinvolto anche una Ford S-Max, aggravando ulteriormente la situazione già critica.

Condizioni critiche per i conducenti I due autisti, un giovane originario di Orune e una ragazza di nazionalità tedesca, sono quelli che hanno riportato le conseguenze più serie. I vigili del fuoco li hanno estratti dalle lamiere delle loro auto con diverse fratture. Il giovane sardo è stato trasportato d’urgenza in elicottero all’ospedale di Sassari, mentre la ragazza tedesca e un altro passeggero, anch’esso turista, sono stati trasferiti in codice rosso all’ospedale di Olbia, anche in questo caso con l’ausilio dell’elisoccorso.

La statale è stata chiusa in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi e la rimozione dei veicoli coinvolti. La Polizia Stradale di Nuoro ha gestito il traffico deviando le auto su percorsi alternativi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i mezzi di soccorso del 118 di Budoni e Siniscola, insieme all’elicottero Eli Olbia. La situazione è stata attentamente monitorata dall’Anas, che si è occupata del ripristino della viabilità.

L’Anas sottolinea l’importanza di mantenere alta l’attenzione durante la guida, evitando distrazioni e rispettando scrupolosamente le norme di sicurezza stradale. Le informazioni aggiornate sul traffico e sulle condizioni delle strade sono disponibili tramite l’app “VAI” e il numero verde “Pronto Anas” al numero 800.841.148.

Questo incidente ci ricorda ancora una volta quanto sia fondamentale rimanere concentrati alla guida, specialmente in tratti stradali delicati come quelli interessati da lavori in corso. La prudenza può fare la differenza tra un dramma evitato e una tragedia irreparabile.