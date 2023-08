Un grave incidente si è verificato alle 19.30 sulla A4, nel tratto tra San Giorgio di Nogaro e Latisana, in direzione Trieste. Il tamponamento tra un pullman di turisti ucraini e un camion frigo polacco ha causato 4 feriti in condizioni critiche e altri 10 in condizioni serie.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco con diversi mezzi ed un elicottero. Hanno trovato una trentina di passeggeri doloranti ma autonomi, mentre altri, tra cui l’autista e almeno un bambino, erano intrappolati nelle lamiere del pullman. I quattro feriti più gravi sono stati trasportati d’urgenza negli ospedali veneti e friulani.

Il tratto autostradale è stato chiuso per permettere le operazioni di soccorso. Volontari della Protezione Civile sono intervenuti per assistere i passeggeri meno feriti o in stato di shock.