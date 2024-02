Grave incidente stradale: autobus con 40 studenti finisce fuori strada e si ribalta

Un incidente che poteva avere conseguenze tragiche, quello avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 28 febbraio, alla periferia di Baragiano, in provincia di Potenza. Un autobus con a bordo una quarantina di ragazzi fra i 14 ed i 18 anni che andavano a scuola si è ribaltato finendo fuori strada lungo la Strada Provinciale 83.

Secondo le ricostruzioni, nel tentativo di evitare una collisione frontale con un’Alfa Romeo 147 in fase di sorpasso, il pullman è uscito dalla sede stradale adagiandosi sul lato destro, dopo essere andato a finire in una cunetta e oltre il guardrail, come si vede anche nella foto. Sul posto è intervenuto il 118 e stanno operando tre squadre dei Vigili del Fuoco, oltre alle forze dell’ordine coi Carabinieri Compagnia di Potenza e Radiomobile. È arrivato anche l’Elisoccorso.

Tanta paura a bordo dell’autobus

Tutti i passeggeri si sono miracolosamente salvati, ma la paura è stata tanta. Stando a quanto si apprende, il ferito più grave è l’autista dell’automobile coinvolta nell’incidente stradale, rimasto incastrato tra le lamiere della sua macchina. Solo qualche lieve trauma per gli studenti sul bus e per il conducente dello stesso mezzo che era diretto a Potenza. Alcuni sono stati trasferiti all’ospedale San Carlo per accertamenti.