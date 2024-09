“Gravi carenze igieniche” Sequestrati due ristoranti nel centro storico di Catania”

I Carabinieri del Nas di Catania, in collaborazione con il distretto veterinario dell’Asp di Catania, hanno condotto un’ispezione in un ristorante nel cuore del centro storico cittadino, il cui nome non è stato reso noto. L’operazione rientra in una serie di controlli volti a garantire la sicurezza alimentare. Nel corso dell’ispezione, sono state riscontrate gravi violazioni delle norme igienico-sanitarie, tra cui la presenza di insetti infestanti e condizioni di sporco generalizzato. Queste problematiche hanno portato al sequestro amministrativo del locale e di ben 358 chilogrammi di alimenti.

Le indagini successive hanno rivelato un collegamento con un secondo ristorante, da cui proveniva parte del cibo sequestrato. Anche questo locale presentava serie irregolarità, con alimenti conservati in modo inadeguato e condizioni igieniche precarie. A seguito di tali riscontri, è stato disposto un ulteriore sequestro e il titolare è stato denunciato.