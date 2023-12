Tragico incidente nelle Filippine: un autobus è uscito di strada nei pressi del comune di Hamtic, nella provincia di Antique, provocando almeno 17 morti. Il mezzo sarebbe precipitato in un burrone e si sarebbe schiantato a terra dopo un volo di circa 30 metri. Sono 17 le persone decedute. Altre 11 persone sono rimaste ferite, 7 sono ricoverate in condizioni critiche. Tra le vittime, secondo quanto riportato dai media locali, ci sarebbe anche l’autista. Quel tratto di strada è considerato tra i più pericolosi dell’intero paese.

La Dinamica

Il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo a causa di un guasto ai freni. “L’autobus è caduto da un punto elevato, ecco perché l’incidente ha provocato così tante vittime,” ha dichiarato Roderick Train, responsabile dell’agenzia provinciale per i disastri. Stando ai rapporti, il mezzo si è schiantato contro una ringhiera di cemento ed è caduto nel burrone. “L’autista suonava ripetutamente il clacson perché, apparentemente, aveva perso il controllo dell’autobus prima che precipitasse nel burrone,” ha riferito all’Associated Press Ronniel Pabustan, un soccorritore provinciale di Antique, citando i resoconti di alcuni passeggeri.

L’Operazione di Salvataggio

Decine di soccorritori, tra cui polizia, truppe dell’esercito e soccorritori provinciali, hanno lavorato per estrarre le vittime dalle macerie. Hanno utilizzato barelle e corde per portare le vittime su per il burrone in un’operazione di salvataggio durata ore che si è protratta fino a tarda notte. La ricerca delle vittime si è conclusa durante la notte, ma i funzionari provinciali hanno esortato i leader del villaggio ad allertare il personale di emergenza nel caso trovassero ulteriori vittime sul luogo dell’incidente, una zona fittamente boscosa sul fondo del burrone.

Il video poco prima dell’incidente: