Gravissimo incidente stradale a Nizza Monferrato: quattro giovani vittime

Nizza Monferrato – Un tragico incidente stradale ha sconvolto la giornata di Pasqua, con tre giovani macedoni tra le vittime. Un ragazzo di 23 anni, residente ad Asti, e altri tre trentenni che facevano parte della comunità dell’Est Europa che da decenni si è radicata tra Langhe e Monferrato, stavano festeggiando la Domenica delle Palme, in quanto la Pasqua ortodossa sarebbe stata la settimana successiva.



L’incidente è avvenuto poco dopo le 22 sulla provinciale 456, la strada del Turchino che collega la Liguria al sud del Piemonte, in località Ponte verde. La dinamica esatta dell’urto sarà ricostruita dagli agenti della polizia stradale che hanno effettuato i rilievi, ma si ipotizza che sia stata un’invasione di carreggiata la causa dell’incidente.



Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente gli ambulanzieri del 118 e i vigili del fuoco, che hanno cercato di soccorrere i feriti. Purtroppo, però, per le vittime non c’era più nulla da fare.



Le vittime sono tre giovani macedoni che si erano stabiliti in Italia da tempo, facendo parte di una comunità dell’Est Europa presente nella zona da molti anni. L’incidente ha scosso profondamente la comunità locale e ha gettato nello sconforto i familiari delle vittime.



Le indagini per determinare le cause esatte dell’incidente sono ancora in corso e saranno condotte dagli agenti della polizia stradale. Nel frattempo, la tragedia ha lasciato una profonda tristezza e sgomento nella comunità locale e tra gli amici e i familiari delle vittime, che piangono la perdita dei loro cari. Si spera che tragedie come queste siano un monito a tutti gli automobilisti a guidare con prudenza e rispettare sempre le regole della strada, per evitare ulteriori incidenti e perdite di vite umane.