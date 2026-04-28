Grazia a Nicole Minetti, la furia di Mattarella! Cosa non torna

Una decisione che sembrava chiudere definitivamente una vicenda giudiziaria torna improvvisamente al centro del dibattito. La grazia concessa a Nicole Minetti è ora oggetto di nuove verifiche, dopo una serie di articoli che mettono in discussione i presupposti su cui si basava la richiesta di clemenza.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha scritto al ministro della Giustizia Carlo Nordio, chiedendo di accertare con urgenza la fondatezza delle informazioni emerse. Un’iniziativa considerata senza precedenti, almeno nelle modalità, e che segnala la delicatezza della situazione.

Nella lettera si legge: «In riferimento al decreto di concessione della grazia alla signora Minetti adottato dal Presidente della Repubblica, su proposta favorevole del Ministro della Giustizia… prego di voler provvedere ad acquisire con cortese urgenza le necessarie informazioni idonee a riscontrare la fondatezza di quanto rappresentato da un organo di stampa».

Al centro della vicenda c’è un interrogativo preciso: i dati contenuti nella domanda di grazia erano corretti? La richiesta era stata accolta il 18 febbraio sulla base di una documentazione che descriveva un cambiamento profondo nella vita dell’ex consigliera regionale, tra attività di volontariato e l’adozione di un bambino.

Ora però alcune ricostruzioni giornalistiche sostengono il contrario, parlando di elementi non veritieri o comunque non rappresentati in modo completo. È proprio su questo punto che il Quirinale ha chiesto chiarimenti, invitando il ministero a verificare la “supposta falsità degli elementi rappresentati nella domanda di clemenza”.

Secondo quanto riportato, «il bambino grazie al quale Nicole Minetti ha ottenuto la grazia ha una madre biologica in Uruguay. Ma ora è scomparsa».

Dal Ministero della Giustizia è arrivata una prima risposta: secondo quanto riferito, gli elementi emersi negli articoli di stampa non risulterebbero agli atti della procedura. Una posizione che lascia aperto il confronto e rende necessarie ulteriori verifiche.

Dal Quirinale si sottolinea un aspetto fondamentale: il presidente della Repubblica non ha poteri di indagine sulle domande di grazia. Può decidere solo sulla base della documentazione trasmessa dal ministero, come stabilito anche da una sentenza della Corte Costituzionale del 2006. Proprio per questo, di fronte a nuovi elementi, Mattarella ha ritenuto necessario chiedere chiarimenti formali.

Cosa può succedere adesso

Lo scenario che si apre è complesso e in parte inedito. Se dovessero emergere irregolarità nei presupposti della grazia, si potrebbe arrivare a una revoca del provvedimento, con la conseguente esecuzione della pena.

Si tratta però di un’ipotesi rara: in passato casi simili si sono verificati solo in circostanze diverse, come quando il beneficiario è tornato a delinquere o quando si è scoperto un errore procedurale prima dell’applicazione della misura.

Il caso Minetti, proprio per le sue caratteristiche, rappresenta quindi un unicum. E la sua evoluzione dipenderà dalle verifiche che verranno effettuate nelle prossime ore e settimane.