Gregorio Paltrinieri ha vissuto un post-Olimpiade che nessuno si sarebbe aspettato. Dopo aver conquistato l’argento nei 1500 stile libero ai Giochi di Parigi 2024, il nuotatore italiano ha dovuto affrontare una sfida ben diversa. Sui social, Paltrinieri ha infatti rivelato di essersi fratturato il gomito sinistro la sera della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi.

L’annuncio è arrivato tramite un post su Instagram, dove ha condiviso una foto direttamente dall’ospedale, accompagnata da un messaggio chiaro: “Mi sono rotto il gomito la sera della cerimonia di chiusura. Non a sventolare la bandiera però. Quello è stato bello. Già operato, tornerò presto”. L’infortunio, dunque, non è avvenuto durante la cerimonia stessa, ma successivamente, smentendo eventuali preoccupazioni legate alla sfilata.

Prima di questa notizia, Paltrinieri aveva espresso il suo entusiasmo per l’esperienza olimpica e per l’onore di sfilare con la bandiera italiana: “È stato bellissimo, questa Olimpiade per me è stata molto positiva. Ho vissuto momenti incredibili, anche solo guardando le gare dei miei compagni. È stato tutto davvero straordinario.”

