Greta Thunberg è stata arrestata

La polizia ha arrestato Greta Thunberg durante la protesta contro l’allargamento della miniera di lignite a Luezerath.

Lo riferisce la Bild, secondo cui l’attivista svedese – simbolo della lotta contro i cambiamenti climatici – è stata portata via da due agenti, senza che venisse ammanettata. In un video diffuso sui social si vedeva la leader degli ambientalisti, circondata da altri attivisti dei Fridays for Future, che viene spintonata dalla polizia tedesca, nel tentativo di sgomberare il gruppo dall’area. Ieri, parlando nel villaggio che le autorità stanno cercando di sgomberare, Greta ha detto che “la Germania si sta mettendo in imbarazzo” e ha aggiunto: “Penso che sia assolutamente assurdo che questo stia succedendo nel 2023”.