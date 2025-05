“In piazza per il Papa”. Il super vip nascosto tra la folla, cappellino e occhiali da sole. Poi tutti lo riconoscono

Lo sguardo del mondo era rivolto verso piazza San Pietro, in attesa di vedere il nuovo pontefice affacciarsi dalla loggia delle benedizioni. Tuttavia, prima che papa Leone XIV facesse la sua apparizione, l’attenzione della folla è stata catturata da una presenza illustre. Un vip di fama mondiale ha deciso di assistere all’evento storico, sorprendendo i presenti con la sua apparizione inaspettata.

Una fan presente sul posto ha avuto la prontezza di scattare una foto che ha immortalato il momento, confermando la presenza del celebre ospite poco prima dell’elezione di papa Leone XIV. Nonostante il suo tentativo di passare inosservato, con un look studiato per celare la sua identità, il vip non è sfuggito all’attenzione di alcuni osservatori attenti.

Un cantante di fama mondiale tra i fedeli

Tra le migliaia di persone accorse a San Pietro per salutare il successore di Francesco, si è fatto notare anche un famoso cantante amato a livello internazionale. Con un cappellino grigio recante la scritta ‘Techno is my boyfriend’ e degli occhiali scuri, ha cercato di non attirare l’attenzione, ma diversi spettatori hanno riconosciuto la sua figura.

Il cantante Harry Styles, noto per il suo passato con la band One Direction, è stato avvistato tra la folla. Una fan, emozionata, ha condiviso la sua esperienza sui social, pubblicando la foto scattata in quel momento: “Mentre osservavo l’annuncio papale a San Pietro, Harry Styles è passato accanto a me, ho colto l’attimo per una foto ricordo. Che giornata memorabile!”.

papa’nın ilanını San Pietro meydanında izlerken yanımdan Harry Styles geçti göz göze geldik hemen fotoğrafladım bu anıyı what a day ya pic.twitter.com/XhkyaY3UYR — niss (@NisaKanat18) May 8, 2025

Harry Styles, che ha iniziato la sua carriera musicale nel 2010 con la band inglese, di cui faceva parte anche il compianto Liam Payne, ha lasciato tutti di stucco con la sua presenza a Roma. Nessuno si aspettava di vederlo tra la folla in un momento così significativo per la Chiesa cattolica.