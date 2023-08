Il famoso allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, sta vivendo giorni particolarmente ardui. A iniziare dai problemi fisici: recentemente, il tecnico catalano è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza a causa di un problema alla schiena che si è manifestato con preoccupante intensità negli ultimi giorni. A seguito dell’operazione, le prescrizioni mediche sono chiare: Guardiola dovrà osservare un periodo di riposo e potrà ritornare sulla panchina dei Citizens soltanto dopo la pausa per le nazionali, prevista per l’inizio di settembre.



Ma la sfortuna sembra aver bussato alla porta di Guardiola anche fuori dal campo di gioco. Solo ieri, l’allenatore è incappato in una multa da parte di un vigile per un divieto di sosta. A complicare ulteriormente la situazione, alla successiva richiesta di un selfie da parte di un fan, Guardiola ha risposto in maniera poco cordiale. Tutto ciò fa supporre che l’umore dell’allenatore non fosse dei migliori, probabilmente aggravato dalle crescenti sofferenze alla schiena.



Adesso, il Manchester City si trova temporaneamente senza il suo timoniere. Con almeno tre settimane di pausa forzata, si attende di vedere come il club inglese gestirà la sua assenza in uno dei momenti cruciali della stagione.