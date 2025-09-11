Guerra Russia-Europa, la decisione è appena arrivata: “Non è più possibile”

La recente incursione di numerosi droni russi nello spazio aereo polacco ha innescato una serie di reazioni diplomatiche e misure di sicurezza nella regione. La Cina, attraverso il portavoce del ministero degli Esteri Lin Jian, ha espresso la speranza che le tensioni tra Varsavia e Mosca possano essere risolte mediante dialogo e consultazioni. Nel frattempo, il ministro degli Esteri cinese Wang Yi si appresta a intraprendere una missione diplomatica in Europa centrale, che coinvolgerà Austria, Slovenia e Polonia fino al 16 settembre.

Polonia adotta restrizioni sul traffico aereo

A seguito dell’intrusione di circa 20 droni russi, le autorità polacche hanno istituito una restrizione al traffico aereo lungo il confine orientale, valida fino a dicembre. Questa misura, comunicata dall’agenzia polacca per la navigazione aerea, è finalizzata a garantire la sicurezza nazionale e prevenire ulteriori violazioni dello spazio aereo.

Difesa aerea russa segnala l’abbattimento di droni ucraini

Il ministero della Difesa russo ha reso noto che, nella notte, i sistemi di difesa aerea hanno distrutto 17 droni ucraini ad ala fissa in diverse aree, tra cui Voronezh, Belgorod, Bryansk, Kursk, Lipetsk e Tambov. Questi dati confermano l’intensificarsi delle operazioni militari nel contesto del conflitto in corso.

Attacco con droni colpisce una scuola a Sumy

Un attacco notturno con droni russi ha danneggiato un istituto scolastico nella città di Sumy, situata al confine nord-est dell’Ucraina. L’esplosione ha causato un incendio e danni significativi agli edifici circostanti, senza però provocare vittime. Il sindaco facente funzioni, Artem Kobzar, ha confermato che le due esplosioni udite erano causate da droni nemici diretti contro la scuola.

Contesto attuale della crisi e ruolo della diplomazia cinese

La situazione in Ucraina è caratterizzata da una crescente tensione legata all’uso dei droni nei conflitti tra Kiev e Mosca. L’intrusione nello spazio aereo polacco ha inoltre sollevato preoccupazioni a livello internazionale. La diplomazia cinese si propone come possibile mediatore per facilitare una soluzione pacifica, anche se lo scenario rimane incerto e soggetto a sviluppi rapidi.