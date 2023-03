Guerriglia Napoli, sette arresti (per ora)

Sette tifosi sono stati arrestati a seguito degli scontri verificatisi prima e dopo la partita di Champions League tra Napoli e Eintracht Francoforte. Secondo quanto si apprende sarebbero quattro ultras napoletani e tre tedeschi. Quattro di loro sono stati arrestati per i tafferugli che si sono verificati la sera prima della partita lungo il lungomare della città, vicino all’hotel dove alloggiavano gli ultras tedeschi. Mentre gli altri tre sono stati fermati per gli scontri che si sono verificati nel pomeriggio in piazza del Gesù. Non sono note al momento le loro generalità. L’impressione comunque è che a questi arresti ne seguiranno presto altri.

Leggi anche: Napoli a ferro e fuoco, ecco le polemiche politiche: “Piantedosi ministro del nulla”

Sette tifosi arrestati dopo Napoli-Eintracht

Secondo quanto riferito dalle fonti investigative, questi sette arresti di sette tifosi sono solo la prima tranche e il numero dei fermati potrebbe aumentare nelle prossime ore. Gli scontri tra i tifosi di Napoli e Eintracht Francoforte hanno provocato tensioni e la presenza delle forze di polizia al centro della città è stata necessaria per ripristinare l’ordine pubblico.



Questa notizia evidenzia ancora una volta come il mondo del calcio sia spesso caratterizzato da atti di violenza e come sia necessario un intervento deciso da parte delle autorità per prevenire questi episodi. L’importanza di una cultura di rispetto reciproco tra i tifosi di diverse squadre è fondamentale per garantire un’esperienza di gioco sicura e positiva per tutti i partecipanti.

Leggi anche: Napoli-Eintracht, guerriglia in città