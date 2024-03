L’escursione in uno dei luoghi più affascinanti del mondo si è trasformata in tragedia. Una guida turistica peruviana è morta e sei turisti francesi sono rimasti feriti da un fulmine che ha colpito la Montagna dei sette colori a Cuzco, in Perù. La polizia locale ha confermato l’identità della guida, Glauder Paucarmayta, di 47 anni.

I turisti feriti, di età compresa tra i 22 e i 40 anni, sono stati ricoverati in una clinica della regione con varie ustioni. La Montagna dei sette colori si trova a circa 100 chilometri a sud di Cuzco ed è considerata una “meraviglia della natura” per le sue fasce colorate originate dalla composizione mineralogica del terreno.

Secondo la Protezione civile peruviana, nel corso dell’anno cinque persone sono morte a causa di fulmini nelle regioni andine del Paese sudamericano.