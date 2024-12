Guillermo Mariotto, il retroscena sull’addio a Ballando con le stelle: si scopre il motivo

Ballando con le stelle, lo show del sabato sera, è stato scosso da un episodio inaspettato che ha lasciato pubblico e giuria senza parole. Guillermo Mariotto, storico giudice del programma, ha abbandonato il palco nel bel mezzo della puntata del 30 novembre, pronunciando un enigmatico “Addio a tutti”. Un gesto che ha alimentato speculazioni e preoccupazioni tra i fan e gli addetti ai lavori, sebbene Mariotto sia poi ricomparso dietro le quinte, senza fornire ulteriori spiegazioni.

Secondo quanto riportato da Fanpage.it, le ragioni dietro questo gesto potrebbero essere molteplici: incomprensioni con la produzione, problemi personali o forse una semplice giornata no. Tuttavia, la tensione era palpabile durante tutta la serata. “Nel corso della puntata, alcuni segnali lasciavano intuire che qualcosa non andava,” riferisce la testata.

Intanto, sul palco si sono susseguiti scontri accesi tra i protagonisti del programma. Selvaggia Lucarelli, giudice del programma, si è scontrata con Sonia Bruganelli, portando alla luce vecchie tensioni. Lucarelli ha criticato Bruganelli per essersi lamentata del minutaggio dedicato alle sue esibizioni, dichiarando: “Ti sei lamentata del minutaggio. Se anche fosse vero, che non lo è, secondo te ti tolgono 20 secondi dal ballo?”.

Non si è fermata qui: “Trovo inelegante che Madonia posti la card della sua compagna, dopo aver fatto un percorso con Federica Pellegrini. Se avevamo dubbi sulla mancanza di eleganza, ora ne abbiamo la conferma”. A queste osservazioni, Bruganelli ha risposto seccata: “Che bisogno c’era di dire questa cosa? Mi sembra davvero fuori luogo”.

Ma il vero mistero resta l’episodio di Mariotto. La sua improvvisa decisione di lasciare il programma ha suscitato un’ondata di reazioni sui social, con commenti di preoccupazione e stupore: “Senza Mariotto Ballando non sarebbe lo stesso. È un pilastro dello show,” ha scritto un utente. Altri si sono spinti oltre: “Se se ne va, sarebbe devastante. Mariotto è una delle colonne portanti del programma”.

Anche Milly Carlucci, conduttrice e anima del format, non ha nascosto la sua preoccupazione. Durante la diretta, ha dichiarato: “Vorrei far notare che Mariotto si è alzato e ha lasciato il teatro. Non siamo riusciti a recuperarlo. Gli voglio bene, spero che stia bene. Non sappiamo cosa sia successo”.

Resta ora da capire quali saranno le prossime mosse del giudice e se tornerà al suo posto. Intanto, le tensioni dietro le quinte continuano a tenere banco, rendendo questa edizione di Ballando con le stelle una delle più imprevedibili e discusse degli ultimi anni.