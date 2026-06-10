A diciannove anni dal delitto di Garlasco, uno dei casi di cronaca nera più noti in Italia, emergono nuove ipotesi investigative che rimettono in discussione la dinamica dell’omicidio. Le recenti analisi tecniche sulle tracce ematiche rinvenute nell’abitazione di via Pascoli hanno evidenziato elementi che suggeriscono la possibile presenza di due soggetti coinvolti nell’aggressione.

Le valutazioni degli esperti, supportate da approfondimenti scientifici, hanno portato a riesaminare la scena del crimine, mettendo in discussione la tesi dell’unico autore del reato e aprendo un nuovo fronte di indagine. Le nuove ricostruzioni sono al centro dell’attenzione della Procura di Pavia, che ha indicato in Andrea Sempio il presunto responsabile dell’omicidio, differenziandosi dalla precedente condanna definitiva di Alberto Stasi.

La teoria della presenza di due aggressori si fonda su alcuni dettagli emersi dall’analisi della posizione del corpo di Chiara Poggi e dalla distribuzione del sangue all’interno della villetta. In particolare, la collocazione degli schizzi ematici su elementi strutturali come lo stipite della porta del corridoio e la porta a soffietto ha attirato l’attenzione degli specialisti.

Un dato significativo riguarda la formazione di vere e proprie pozze di sangue a partire dal quarto gradino della scala della cantina, mentre i gradini inferiori presentano soltanto gocciolature. Questa caratteristica ha alimentato ipotesi investigative di rilievo.

Secondo alcuni consulenti, la modalità con cui il corpo sarebbe stato spostato – sollevato e trasportato per un tratto, anziché trascinato lungo tutta la scala – potrebbe essere compatibile con l’intervento di due persone piuttosto che di un unico aggressore.

La ricostruzione fornita dalla Procura di Pavia ipotizza che la vittima sia stata colpita più volte all’interno dell’abitazione, quindi trascinata verso la cantina e infine fatta scivolare lungo le scale, prima di ricevere i colpi letali. La fase del trasporto del corpo rappresenta, ad oggi, uno degli aspetti più controversi e complessi da interpretare.

Nonostante l’ipotesi di un complice sia una delle piste considerate dagli esperti, essa non costituisce ancora un elemento conclusivo nelle indagini. È importante sottolineare che si tratta di una possibilità già avanzata in passato, come documentato dal giudice Stefano Vitelli nel libro “Il ragionevole dubbio di Garlasco”.

Il caso di Garlasco, a quasi due decenni dall’evento, continua a generare interrogativi senza un esito condiviso. Le nuove perizie e ricostruzioni tecniche in corso di esame mantengono aperto il dibattito investigativo, con particolare attenzione alla domanda cruciale: quella mattina del 13 agosto 2007, nella villetta di via Pascoli, era presente più di un aggressore? La prosecuzione delle indagini e gli sviluppi futuri saranno fondamentali per chiarire la dinamica dell’evento e contribuire a fare luce su uno dei casi più discussi nella storia giudiziaria italiana.