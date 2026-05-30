“Hanno chiuso la statale”. Drammatico incidente mortale, soccorsi disperati

Ancora una volta le strade italiane si tingono di sangue. Una serata che sembrava scorrere come tante altre si è trasformata in pochi istanti in una tragedia che ha sconvolto un’intera comunità. Un violento impatto tra un furgone e una motocicletta ha provocato la morte di un uomo di 40 anni, lasciando sgomento tra residenti e automobilisti che si sono trovati davanti a una scena drammatica.

L’allarme è scattato poco dopo le 19.30, quando numerose segnalazioni hanno raggiunto i soccorsi. La gravità dell’accaduto ha reso necessario l’intervento immediato del personale sanitario del 118, delle forze dell’ordine e degli agenti della polizia municipale. Per consentire le operazioni di emergenza e i rilievi tecnici, la strada statale è stata temporaneamente chiusa al traffico, con inevitabili disagi alla circolazione.

Le prime informazioni raccolte sul posto hanno subito fatto comprendere quanto fosse grave la situazione. I soccorritori hanno tentato ogni possibile manovra per salvare il motociclista coinvolto nello schianto, mentre gli agenti provvedevano a mettere in sicurezza l’area e a gestire il traffico deviato lungo percorsi alternativi.

Solo nelle ore successive sono emersi ulteriori dettagli sulla vittima. A perdere la vita è stato Alessandro Cappello, 40 anni, residente ad Alessano, che si trovava in sella alla sua moto al momento dell’impatto. L’uomo sarebbe rimasto coinvolto in una collisione con un furgone Volkswagen, le cui cause sono ancora oggetto di accertamento.

La tragedia si è verificata lungo la Strada Statale 275, nel tratto finale che collega Montesardo a Gagliano del Capo. L’incidente è avvenuto all’altezza di San Dana, una zona particolarmente frequentata dagli automobilisti che percorrono quotidianamente quell’arteria viaria.

Nonostante il rapido arrivo delle ambulanze e il lavoro incessante dei sanitari, le condizioni del motociclista sono apparse subito disperate. Le lesioni riportate nello schianto si sono rivelate troppo gravi e ogni tentativo di rianimazione si è purtroppo concluso senza esito.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri di Tricase, i Carabinieri di Gagliano del Capo e gli agenti della Polizia Locale, che hanno effettuato tutti i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.

Resta ora il dolore per una vita spezzata e per l’ennesimo dramma che colpisce il Salento. Le indagini proseguiranno nei prossimi giorni per chiarire ogni dettaglio dello scontro, mentre familiari, amici e conoscenti di Alessandro Cappello si stringono nel ricordo di un uomo strappato troppo presto all’affetto dei suoi cari.