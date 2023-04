Hanno trovato il corpo nelle docce, cantate ucciso così

Il rapper di Los Angeles MoneySign Suede è stato ucciso in una prigione della California. Il giovane era detenuto presso il Correctional Training Facility di Soledad e, secondo le prime dichiarazioni del suo avvocato, sarebbe stato pugnalato nelle docce del carcere. I funzionari dell’ufficio del coroner della contea di Monterey e del Dipartimento di correzioni e riabilitazione della California hanno confermato la morte di Suede, ma non hanno rivelato immediatamente le cause del decesso.

Gli ufficiali penitenziari hanno scoperto che Suede non era nella sua cella durante un conteggio regolare e successivamente lo hanno trovato con ferite compatibili con un omicidio. Secondo quanto riportato dall’avvocato di Valdez, Nicholas Rosenberg, il rapper era molto amato dalle persone e la notizia della sua morte ha lasciato tutti scioccati.

Si chiede inoltre perché un rapper così popolare non fosse ospitato in un cortile particolare, progettato per proteggere coloro che hanno problemi di sicurezza specifici, invece che in una parte del carcere che ospita detenuti comuni.