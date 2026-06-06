“Hanno ucciso il vescovo”. Chiesa sotto shock, la terribile notizia è appena arrivata

Un episodio drammatico ha scosso profondamente il Mozambico e la comunità cattolica internazionale. Nella notte, una violenta irruzione all’interno di una residenza religiosa si è conclusa con l’omicidio di un alto esponente del clero locale. L’attacco, che ha colto di sorpresa la vittima, ha lasciato un segno doloroso in un Paese già provato da tensioni e insicurezze. Le forze dell’ordine sono al lavoro per chiarire le dinamiche e i motivi di questo agghiacciante fatto di cronaca.

L’assalto è avvenuto nel cuore della notte presso la Casa Episcopal di Quelimane, in Mozambico, dove risiedeva il prelato. Durante l’irruzione, il vescovo è stato colpito da diversi colpi d’arma da fuoco al petto, che hanno causato la morte quasi immediata. La vittima è Monsignor Osório Citora Afonso, guida spirituale della diocesi di Quelimane e amministratore apostolico dell’arcidiocesi della Beira. La notizia del suo assassinio ha suscitato forte sgomento, rimbalzando rapidamente a livello nazionale e internazionale.

Il Servizio nazionale di investigazione criminale (Sernic) ha avviato immediatamente le indagini, effettuando rilievi e acquisendo elementi sul luogo del delitto. Al momento le cause e il movente dell’omicidio restano oscuri: gli inquirenti stanno indagando sia sulla vita privata del prelato sia sul contesto di tensioni e attività criminali che affliggono il Paese, nel tentativo di identificare i responsabili. Monsignor Inácio Saúre, presidente della Conferenza episcopale mozambicana, ha confermato il decesso senza fornire ulteriori dettagli in attesa delle risultanze ufficiali.

La reazione politica è stata immediata, sottolineando l’importanza della figura scomparsa per il Mozambico. Il presidente Daniel Chapo ha espresso profondo dolore per la perdita, definendola una ferita irreparabile per la società civile e per la comunità cristiana locale, che vedeva in Monsignor Afonso un punto di riferimento essenziale per la pace e l’unità sociale. L’intero Paese si stringe attorno alla Chiesa in questo momento di lutto e di preoccupazione per la sicurezza di cittadini e leader religiosi.

Monsignor Osório Citora Afonso, nato il 6 maggio 1972 a Ribaué nella diocesi di Nampula, aveva 54 anni. Il suo percorso si era sviluppato all’interno dei Missionari della Consolata, congregazione impegnata nelle aree più difficili del globo. Ordinato sacerdote il 3 novembre 2002, è stato consacrato vescovo il 28 gennaio 2024. La Santa Sede, con il pontefice Leone XIV, lo aveva nominato alla guida della diocesi di Quelimane il 25 luglio 2025, estendendo poi il suo incarico come amministratore apostolico dell’arcidiocesi della Beira nell’aprile 2026.