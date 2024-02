Che il principe Harry e la regina Camilla non siano mai andati d’accordo è cosa nota. Al secondogenito di re Carlo III, la consorte del padre non è mai piaciuta e lo spiega chiaramente nella sua autobiografia “Spare“. Ma quanto avvenuto durante la breve visita al sovrano da parte del figlio, dopo aver appreso del tumore, ha lasciato i sudditi di stucco. Ma vediamo cos’ha combinato stavolta il principe ribelle.

Il ribelle Harry ancora contro la regina Camilla

Stando a quanto riferito da alcune fonti molto vicine a Buckingham Palace, quando Harry è volato a Londra dalla California, per sincerarsi delle condizioni di salute di Carlo dopo la sua diagnosi di tumore, avrebbe chiesto che Camilla lo lasciasse da solo con il re. Insomma, il Duca avrebbe preferito che «Camilla non fosse nella stessa stanza in cui si trovava lui», riferisce l’insider.

Le parole dell’esperta reale

Camilla Petronella Wyatt è una giornalista ed esperta reale che, sulle pagine del Telegraph, ha spiegato: «Ho sentito che il principe Harry avrebbe preferito non essere nella stessa stanza con la sua matrigna quando il re gli raccontava della sua diagnosi di tumore. Harry e Camilla non hanno mai avuto un rapporto sereno e la loro specie di relazione è peggiorata con tutti i racconti che il principe ha fatto nel suo Spare, parlando della regina come di qualcuno che avrebbe sempre pensato solo ai suoi interessi. In un passaggio del libro, il Duca di Sussex ha scritto che una volta temeva che la Regina Consorte sarebbe stata crudele con lui come tutte le matrigne cattive nei libri di fiabe. L’ha anche accusata di averlo venduto ai tabloid per guadagnare consensi da parte del popolo».

Perché Harry non voleva Camilla durante la visita a re Carlo

Quindi, si suppone che il principe Harry non abbia voluto Camilla nella stanza mentre parlava con Re Carlo anche per mantenere un clima sereno e non appesantire ulteriormente il padre. L’esperto reale Robert Jobson ha dichiarato al Sun: «Harry non voleva che la pressione di Carlo salisse e, dato che, non sta molto bene, ha pensato fosse meglio evitare qualsiasi tipo di attrito. La cosa migliore per il re è avere pace e tranquillità attorno».