Harry e Meghan non parteciperanno all’incoronazione di re Carlo III

Il principe Harry e Meghan Markle, conosciuti anche come i duchi di Sussex, hanno annunciato che non parteciperanno all’incoronazione di re Carlo III il prossimo mese a Londra. La notizia è stata riportata da Sky News, che ha indicato che tra le ragioni addotte dalla coppia per la loro assenza ci sarebbero il mancato invito dei loro due figli e il rifiuto della richiesta di cantare “Happy Birthday” dal balcone di Buckingham Palace per festeggiare il compleanno del loro figlio Archie, che cade lo stesso giorno, il 6 maggio.



L’incoronazione di re Carlo III, il figlio maggiore della regina Elisabetta II, è un evento molto atteso nel Regno Unito e nel mondo intero. Tuttavia, sembra che Harry e Meghan abbiano deciso di non partecipare a questa importante cerimonia. La coppia, che si è allontanata dai doveri reali e si è trasferita negli Stati Uniti nel 2020, ha spesso fatto parlare di sé per le loro decisioni controverse e le loro richieste di privacy e autonomia dalla famiglia reale.

Non hanno invitato i figli

Secondo quanto riportato da Sky News, tra le ragioni della loro assenza ci sarebbe il mancato invito dei loro due figli, Archie e Lilibet, all’incoronazione di Carlo III. Inoltre, sembra che Harry e Meghan abbiano fatto richiesta di poter cantare “Happy Birthday” dal balcone di Buckingham Palace in occasione del compleanno di Archie, che compie anni proprio il giorno dell’incoronazione di Carlo III. Tuttavia, questa richiesta sarebbe stata respinta, secondo quanto riportato da Sky News. Non è chiaro quale sia stata la motivazione dietro il rifiuto, ma potrebbe essere stata considerata inappropriata o fuori luogo in un’occasione così solenne come l’incoronazione di un sovrano.



La decisione di Harry e Meghan di non partecipare all’incoronazione di Carlo III potrebbe essere interpretata come un ulteriore segnale della loro volontà di distanziarsi dalla famiglia reale britannica e di mantenere la propria indipendenza e autonomia. La coppia ha spesso attirato l’attenzione dei media per le loro scelte controcorrente e per la loro ricerca di una vita più privata e meno sotto i riflettori dell’opinione pubblica.



L’incoronazione di Carlo III, che succederà alla regina Elisabetta II sul trono britannico, è prevista per il prossimo mese a Londra. Sarà un evento storico di grande rilevanza per il Regno Unito e per il mondo intero, ma sarà privo della presenza di Harry e Meghan, che hanno scelto di non partecipare a questa solenne cerimonia.