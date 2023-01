Harry non si ferma: minaccia ancora

Ormai siamo alle minacce. E neanche tanto velate. Dopo le rivelazioni di “Spare” contro la famiglia e contro suo fratello William, il fratello ribelle ha rilasciato una intervista al Daily Telegraph che che fin dalle prime battute tremare le fondamenta di Buckingham Palace: l’autobiografia che sta vendendo milioni di copie in tutto il mondo è solo una parte di quello che Harry può raccontare. Che difatti dice al quotidiano conservatore: “Alla fine, decisi di rimuovere dal libro altre 400 pagine perché c’erano cose su mio padre e su mio fratello per cui non mi avrebbero mai perdonato…”.

Insomma, Harry fa capire di aver graziato i suoi familiari più stretti, almeno per ora. Ma non nega che questi contenuti, sinora tenuti segreti, un giorno possano venire alla luce.

Una vera e propria minaccia. Il guanto di sfida è lanciato. E non basta: durante l’intervista al Telegraph, il principe è tornato a chiedere con forza alla Royal Family di scusarsi pubblicamente con sua moglie Meghan, secondo lui vittima di campagne di stampa denigratorie burattinate da Buckingham Palace e in particolare dal fratello e dalla moglie di quest’ultimo, la principessa del Galles Kate: “Sanno che cosa hanno fatto e ora so anche perché. Siete stati beccati: ora è meglio ammetterlo”.