Heather Parisi e Maria De Filippi, insieme ad Amici nell’edizione 2018

L’ex soubrette Heather Parisi attacca Mediaset e i reality. In un’intervista al Fatto Quotidiano, la storica interprete di “Cicale” e di numerosi pezzi di successo della televisione italiana, rivanga vecchie questioni irrisolte con l’azienda ora guidata da Pier Silvio Berlusconi. “Entrai tra i giurati di Amici nel 2018, ma non ho più voluto ripetere l’esperienza”. Ecco perché. (continua)

Leggi anche: La Rai meloniana fa flop, Mediaset vince su in tutte le fasce orarie.

Heather Parisi

La showgirl Heather Parisi attacca Mediaset

Heather Parisi è stata una dei giudici di Amici di Maria De Filippi nell’edizione serale del 2018. I suoi compagni d’avventura in giuria erano Ermal Meta, Simona Ventura, Giulia Michelini, Alessandra Amoroso e Marco Bocci. Non si è trovata bene, però, come ha spiegato al Fatto. “Non avevo capito che nei talent bisogna recitare un copione. Invece io sono una ‘scheggia impazzita’ in grado di recitare solo me stessa. Lì ero fuori contesto. Non ero in grado di seguire il copione… se vuole capire capisce”. Nonostante tutto, però, Parisi non attacca direttamente Maria De Filippi: “Cosa mi diceva la De Filippi? Maria no, ma gli autori, l’ambiente, si capiva che non andava. Ripeto: so recitare solo me stessa”.

La critica ha fatto infuriare i dirigenti Mediaset. “È inaccettabile che venga messa in dubbio pubblicamente la regolarità di un programma che da anni, sotto gli occhi di tutti, consente ai giovani artisti italiani di esprimere e migliorare in modo limpido, serio e impegnativo il proprio talento”, fanno sapere in una nota.

In favore di Parisi, c’è da dire che questa non è una nuova uscita contro Mediaset. Già all’epoca della sua partecipazione, nel 2018, Heather, aveva espresso critiche su Twitter. “Devo ammettere che questi professori, quasi tutti, hanno un modo aggressivo, cattivo e offensivo nei confronti dei ragazzi. Soprattutto quando tocchi anche l’argomento fisico, è orribile, è orribile! (…) nessun professore o maestro che mi ha trattato come io ho visto sabato scorso”.