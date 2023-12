L’immenso patrimonio di Nicolas Puech, ultimo discendente del fondatore di Hermès, è stimato 10,4 miliardi di euro. Tale fortuna, però, non andrà a figli e nipoti che Puech non ha, ma potrebbe andare al domestico che intende adottare per poi lasciargli tutto.

La decisione del magnate però non è stata ben accettata dall’associazione svizzera Isocrate che rivendica i propri diritti.

Cos’è l’associazione Isocrate

La decisione, ha dato naturalmente il via a una battaglia legale con la Ong svizzera Isocrate fondata proprio da Puech a cui precedentemente era indirizzata l’eredità dell’80enne composta dal 5,7% del capitale azionario di Hermès e una lussuosa residenza a La Fouly, un comune di soli 66 abitanti nel Cantone Vallese.

Il direttivo si è ribellato alla decisione del suo fondatore, definendola “un annullamento improvviso e unilaterale di un patto successorio, da ritenersi nullo e infondato”. A questo si aggiunge che la legge svizzera necessita del consenso dell’atto testamentario originale per poter modificare in modo significativo le decisioni.

Chi è l’uomo che erediterà questa fortuna

Il dipendente, sposato e con due figli, è stato assunto dall’imprenditore inizialmente come giardiniere. Tempo fa lo aveva già omaggiato, regalandogli un immobile di lusso a Marrakech del valore di un milione e mezzo di franchi e una villa a Montreux da 4 milioni.

Ma l’imprenditore vuole di più e cioè che l’uomo insieme alla sua famiglia con i quali ha stretto un forte legame durante il lockdown, diventino unici eredi del suo patrimonio.