“Ho il reggiseno troppo stretto”. E invece sono i sintomi di una malattia terribile: la tremenda diagnosi

Una giovane donna texana di 33 anni, precedentemente in ottima salute, ha ricevuto una sconvolgente diagnosi di cancro al colon in fase terminale. Inizialmente, aveva attribuito i suoi sintomi a cause banali, come un reggiseno scomodo o un semplice virus intestinale.

Nell’agosto 2021, Radwah Oda ha iniziato a manifestare disturbi intestinali e dolori al petto. In un’intervista al Daily Mail, ha raccontato: “Ero abituata a fare esercizio fisico fino a cinque volte a settimana e seguivo una dieta equilibrata. Pertanto, ogni volta che avvertivo sintomi, li consideravo banali”. Ad esempio, il dolore sotto il seno destro lo attribuiva a un reggiseno troppo stretto, mentre la presenza di sangue nelle feci, comparsa settimane dopo, la associava a un’ernia. “Non riuscivo a trovare il tempo per una visita medica e non mi sottoponevo a controlli annuali da anni”, ha aggiunto.

Quando ha iniziato a vomitare e a soffrire di diarrea, ha deciso di recarsi al pronto soccorso. Tuttavia, i medici le hanno detto: “È solo un virus intestinale” e le hanno fornito cure per la disidratazione. Una TAC ha però rivelato la drammatica verità: un cancro al colon in fase avanzata, con 20 tumori secondari già sviluppati nel fegato. “Quando il medico me l’ha comunicato, ho avvertito un senso di oppressione”, ha raccontato. “Mi sono sentita piccola e vulnerabile, sopraffatta dallo shock. Non riuscivo a credere che stesse accadendo a me. Pensavo di fare tutto il possibile: avevo uno stile di vita sano, mi muovevo regolarmente, usavo solo prodotti naturali. Ero giovane e convinta di poter evitare il cancro”.

Dopo aver affrontato alcuni cicli di chemioterapia, oggi la donna ripone le sue speranze in una sperimentazione clinica. Nel frattempo ha lanciato una campagna per sensibilizzare soprattutto i giovani affinché non ignorino i primi sintomi come ha fatto lei. I segnali di allarme per il cancro al colon-retto includono la presenza di sangue nelle feci, cambiamenti nelle abitudini intestinali come stitichezza e diarrea, e dolore addominale con crampi.