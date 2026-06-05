La giovane influencer Natalia Paragoni ha reso pubblica la propria battaglia contro un grave problema di salute che ha scoperto durante la gravidanza della sua seconda figlia. Dopo un lungo periodo di silenzio sui social network, la donna ha rivelato di essere stata diagnosticata con un linfoma di Hodgkin e di aver iniziato il percorso di chemioterapia subito dopo il parto.

La notizia è stata comunicata da Natalia Paragoni attraverso un messaggio diffuso su Instagram, nel quale ha descritto con dettagli il momento in cui ha ricevuto la diagnosi. “Tutto è iniziato il 27 aprile con una telefonata che mi ha cambiato la vita”, ha spiegato, riferendosi alla comunicazione che ha stravolto il periodo di attesa della nascita della piccola Beatrice.

La donna ha raccontato come, nonostante fosse incinta all’ottavo mese, la scoperta del linfoma abbia trasformato il periodo che avrebbe dovuto essere di serenità in un momento di incertezza e paura. Nel messaggio, Natalia Paragoni ha descritto anche le difficoltà emotive che ha affrontato nel mese successivo alla diagnosi. “Ho provato dolore, paura e ho pianto tantissimo, quando invece avrei dovuto solo gioire”, ha ammesso, sottolineando la complessità del momento vissuto in concomitanza con la nascita della seconda figlia.

Ha inoltre voluto ringraziare pubblicamente il supporto ricevuto da parte della famiglia e degli amici più stretti, evidenziando l’importanza dell’affetto e della presenza di Andrea Zelletta, compagno e padre delle sue bambine.

Già nelle settimane precedenti, Natalia aveva manifestato preoccupazione per la presenza di un linfonodo ingrossato al collo, comparso dopo un episodio influenzale. Aveva raccontato di aver effettuato una biopsia per chiarire la natura del rigonfiamento, ma aveva mantenuto riserbo sul risultato fino all’annuncio ufficiale.

La diagnosi di linfoma di Hodgkin è arrivata dunque poco prima del parto, e subito è iniziato il trattamento chemioterapico necessario. La giovane ha dichiarato di essere determinata ad affrontare con forza e coraggio le cure, motivata dall’amore per le sue figlie e per la famiglia.

Il racconto di Natalia Paragoni offre uno spaccato di una condizione di salute complessa vissuta con riservatezza e serietà, evidenziando al contempo l’importanza del sostegno familiare e la determinazione personale nel percorso di guarigione.