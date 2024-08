Hotel, fai rotolare una bottiglia sotto il letto appena arrivi: ecco il motivo. Il consiglio di un’hostess

Probabilmente hai già sentito parlare di questo trucco, ma potresti averlo sottovalutato. Eppure, è un consiglio che merita attenzione. Quando entri nella tua camera d’hotel, sarebbe saggio seguire un suggerimento condiviso da Esther Sturrus, assistente di volo per la compagnia aerea olandese KLM. In un video pubblicato su TikTok, Esther ha consigliato di far rotolare una bottiglia d’acqua sotto il letto. Ma perché? Questo semplice gesto ha catturato l’attenzione dei suoi follower e il video è rapidamente diventato virale. Mentre alcuni hanno scherzato sul fatto che il video abbia suscitato “nuove ansie”, altri hanno giudicato questo piccolo test poco utile. Sarà poi tuo compito decidere se questo trucco fa al caso tuo, una volta messo in pratica. Ma vediamo insieme perché Esther suggerisce di far rotolare la bottiglia sotto il letto.

Il consiglio di Esther si basa su un principio semplice e riguarda la tua sicurezza, soprattutto se viaggi da solo. Le camere d’hotel possono diventare un bersaglio per malintenzionati e ladri, che potrebbero cercare di entrare per rubare soldi o altri oggetti di valore. Secondo alcuni esperti, questi episodi sono in aumento. Ecco perché far rotolare una bottiglia d’acqua sotto il letto può rivelarsi utile: ti permette di controllare che non ci sia nessuno nascosto sotto e che la stanza sia stata pulita accuratamente. Come spiega Money.it, “l’idea è che la bottiglia dovrebbe uscire dall’altra parte senza ostacoli. Se invece si blocca o devia, potrebbe essere un segnale che c’è qualcosa sotto il letto”. La preoccupazione per la presenza di intrusi è reale, soprattutto in paesi o zone dove la sicurezza e l’igiene non sono sempre garantite. Questo semplice trucco, quindi, può offrirti un po’ di tranquillità in più.