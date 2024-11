Si discute sempre più frequentemente dei potenziali pericoli che i cibi ultraprocessati possono rappresentare per la salute. Tra questi, vi sono alimenti apparentemente innocui che consumiamo abitualmente, spesso senza riflettere sui rischi connessi. Chris van Tulleken, medico e noto divulgatore scientifico della BBC, affronta l’argomento nel suo recente libro Cibi Ultra Processati – Come riconoscere ed evitare gli insospettabili nemici della nostra salute. In un’intervista al Corriere della Sera, van Tulleken ha dichiarato: “Non voglio arrogarmi il diritto di dire alle persone cosa devono mangiare, né creare allarmismi. Il mio obiettivo è aumentare la consapevolezza e promuovere una sana preoccupazione. Il problema non è lo snack occasionale, ma il consumo abituale di alimenti ultraprocessati”.

Ma quali sono questi alimenti? Si tratta di prodotti che spesso consideriamo salutari o ideali per una dieta equilibrata, ma che in realtà nascondono insidie. Van Tulleken ha spiegato: “Può essere difficile riconoscerli, perché le sostanze dannose si celano anche in alimenti che non sospetteremmo”. Questi prodotti, apparentemente sani, contengono invece elevate quantità di sale, zuccheri e grassi saturi. Quali sono? Lo stesso divulgatore ne ha fornito alcuni esempi: “Gli yogurt aromatizzati, in particolare quelli destinati ai bambini, i cereali per la colazione, il pane integrale confezionato e i piatti pronti. Spesso sono anche biologici e commercializzati come a basso contenuto di grassi e sale, ma non sono affatto salutari”.