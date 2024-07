I 7 elettrodomestici che consumano più energia e i consigli per risparmiare

La gestione responsabile dell’energia è cruciale. Gli elettrodomestici che utilizziamo ogni giorno influiscono sul nostro consumo energetico e sulla bolletta. Alcuni apparecchi consumano più di altri. Conoscere questi consumi aiuta a risparmiare e ridurre l’impatto ambientale.



La Classifica degli Elettrodomestici che Consumano di più

Ottimizzare l’uso degli apparecchi più energivori può ridurre le spese. Ecco i sette elettrodomestici che consumano di più:

Condizionatore: È il re dei consumi. Una famiglia media utilizza 450 kWh all’anno per il condizionatore, con un costo di circa 120 euro. Emissioni annue: 143 kg di CO2. Per risparmiare, scegliere modelli di classe energetica A o superiore, usare la modalità ECO e pulire regolarmente i filtri. Phon: Il phon è il secondo apparecchio più energivoro. Può assorbire oltre 2.000 Watt. Emissioni annue: circa 25 kg di CO2. Frigorifero: Sempre acceso, rappresenta circa il 25% del consumo energetico domestico. Un frigorifero di classe A consuma in media 300 kWh all’anno, con un costo di circa 80 euro. Emissioni annue: 102 kg di CO2. Preferire modelli di classe A o superiore. Lavatrice: Utilizzata circa 260 volte all’anno, consuma 240 kWh con un costo di circa 63 euro. Emissioni annue: 64 kg di CO2. Lavare a basse temperature e usare la modalità eco. Microonde: Assorbe fino a 2.400 Watt. Emissioni annue: 133 kg di CO2. Lavastoviglie: Può essere più efficiente del lavaggio a mano se usata correttamente. Consumo: 220 kWh all’anno per 220 cicli, con un costo di circa 60 euro. Emissioni annue: 140 kg di CO2. Preferire modelli di classe A e evitare l’asciugatura con aria calda. Forno Elettrico: Consuma circa 105 kWh all’anno, con una spesa di circa 30 euro. Emissioni annue: 66 kg di CO2. Usare la modalità ventilata e scegliere elettrodomestici di classe energetica elevata.

Le Etichette di Classe Energetica degli Elettrodomestici

Una famiglia italiana produce circa 673 kg di CO2 ogni anno solo con questi elettrodomestici. Moltiplicando questo dato per il numero di famiglie in Italia, si raggiungono 17 miliardi di kg di CO2 ogni anno. Le emissioni di CO2 sono una delle principali cause dell’effetto serra e del cambiamento climatico.

Tutti gli elettrodomestici devono avere un’etichetta energetica che indica il loro consumo. La classe energetica va da A (più efficienti) a D (meno efficienti). Elettrodomestici di classe A consumano meno e riducono i costi delle bollette. Dal 1° marzo 2021, le nuove etichette energetiche sono obbligatorie e forniscono informazioni dettagliate su efficienza e prestazioni.

I costi delle forniture di elettricità e gas sono aumentati. Secondo ARERA, le bollette dell’elettricità sono aumentate del 55% e quelle del gas del 41,8%. Le famiglie cercano di risparmiare riducendo i consumi energetici. Conoscere i consumi degli elettrodomestici aiuta a fare scelte più responsabili e a risparmiare energia e denaro.